"Estonia lasti põhja, et mätsida kinni Rootsi kunagise peaministri Olof Palme mõrva asjaolusid," kinnitab Taani vandenõuteoreetik Ole Dammegård. Mees on välja tulnud täiesti pöörase teooriaga: Olof Palmet ei tapetudki – mõrv lavastati, et ta saaks Rootsist põgeneda. Palme olevat väisanud põrandaaluseid eliit­orgiaid ning homoseksuaalses kontaktis HIVi nakatunud, seda aga oli vaja iga hinna eest varjata.

Dammegård tuli jahmatava teooriaga lagedale reedel Tallinnas alternatiivse uudisteportaali Telegram konverentsil, kus peale tema astusid üles näiteks soodaraviusku endine perearst Riina Raudsik ning MMSi ehk kloordioksiidi joomise propageerijaid Janika Veski ja Merili Kukuškin.

Loenguid oli kogunenud kuulama terve saalitäis rahvast ning publik oli väga mitmekesine: pidulikus riietuses eakatest kuni rastapatsidega ja joogapükstes noorteni. Dammegårdi väitel korraldati vähemalt 852 hukkunuga Estonia katastroof selleks, et varjata Olof Palme mõrva asjaolusid.

Palme tapeti püstolilasuga selga 1986. aasta 28. veebruari õhtul, kui ta koos naise Lis­betiga pärast kinoõhtut kodu poole jalutas. Roimar üritas tappa ka Lisbeti, kuid naisele mõeldud kuul läks sihtmärgist mööda.