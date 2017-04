Ööl vastu laupäeva tabati Narvas reidi käigus kaheksa alkoholijoobes alaealist ja kolm täiskasvanut, kes alaealistele alkoholi ostsid.

Ööl vastu 15. aprilli kontrollisid Narva politseijaoskonna noorsoo- ja piirkonnapolitseinikud Narvas ja Sillamäel alla 18aastaseid noori. Kontrolli käigus tabati kaheksa alkoholi tarvitanud alaealist, neist noorim oli 14aastane. Lisaks peeti kinni ka üks nooruk, kellel olid narkootikumide tarvitamise tunnused, edastas Politsei- ja Piirivalveameti pressiesindaja Kertu Krall.

"Murettekitav on see, et ühele teismelisele andis alkoholi üle tema enda isa. Samuti tegime veel kindlaks kaks juhtumit, kus täisealised pakkusid alaealistele alkoholi,“ sõnas Narva politseijaoskonna piirkonnavanem Jelena Roos-Metsma.