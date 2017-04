Pärast vabakutselise noortaluniku Kalvi-Kalle Kruusamäe kinnitust, et leppetrahvi ei ole, märkis Mihkel Raud muhedalt, et ka see on scripted [käsikirjas], ning tormas edasi järgmise küsimuse juurde.

3000eurost trahvi klappida üritanud fänne siiski ei tüssatud: Kalvi-Kalle sõnul pole trahvi küll tulnud, kuid see rippus alati pea kohal. "Kui rääkisime välja saate tõe, tegi TV3 suhtekorraldaja kohe avaliku uudise, et saame trahvi,'' meenutab Kalvi-Kalle enam kui kuu tagust aega. "See osutus järjekordseks valeks nende poolt!'' ütles ta. "Terve see saade on rämedalt kokku monteeritud ning Snapchatis välja räägitud asjad on tõsi.''

"Prooviabielu“ saate peigmees kinnitab: "Saate ajal ähvardati trahviga mitu korda.'' Ähvardamisest kaugemale pole mindud, mistõttu on Kalvi-Kalle palunud toetajate kogutud trahviraha neile tagasi saata. Nii et nagu selgub, polnud trahviraha kogumine siiski osa saate stsenaariumist.