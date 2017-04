Täna kella 13.30 paiku toimus Tallinnas Sõle tänaval Nisu bussipeatuse juures liiklusõnnetus, milles sai kannatada üheksa-aastane poiss. Sõiduki juht lahkus sündmuskohalt.

Esialgsetel andmetel liikus tundmatu sõiduk mööda Sõle tänavat Ehte tänava poolt Paldiski maantee poole ning sõitis reguleerimata ülekäigurajal otsa üheksa-aastasele jalakäijale, kes ületas teed sõiduki suhtes vasakult paremale. Laps viidi sündmuskohalt haiglasse.

"Palume kõiki inimesi, kes omavad infot selle liiklusõnnetuse kohta, nägid seda pealt või kellel on sellest pardakaamera salvestisi, võtta ühendust politseiga, et saaksime võimalikult kiiresti selgitada välja liiklusõnnetuse asjaolusid,“ ütles Kesklinna politseijaoskonna patrullitalituse juht Taavi Kirss. „Liiklusõnnetuse korral, eriti juhul, kui kannatada saab laps, tuleks eeskätt teha kõik selleks, et vigastatu saaks võimalikult kiiresti abi. Kahjuks tulevad aeg-ajalt ette juhtumid, kus autojuhid põgenevad sündmuskohalt, lootuses karistusest pääseda. Teeme endast kõik, et autojuht tabada, ja loodame siinkohal ka linlaste abile.“

Palume kõigil, kes nägid liiklusõnnetust pealt või nägid sel ajal sel selles piirkonnast kahtlust äratanud sõidukit, palume võtta politseiga ühendust 6123000 või 112 või kirjutada e-kiri aadressile pohja.lmt@politsei.ee.