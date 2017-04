Lõuna-Hiina merele tõttasid Hiina ja Venemaa luurelaevad asudes Korea poolsaarele läheneva USA lennukiemalaeva Carl Vinson ja tema saatealuste sappa.

Nii Hiina kui ka Venemaa on avalikult teatanud murest Ühendriikide sõjalaevade liikumise üle.

USA on teatanud, et alustab koos Lõuna-Korea ja Jaapani laevastiku alustega õppusi, kuid ajakirjanduses on kahtlustatud, et valmistutakse ennetavaks rünnakuks tuumapommikatsetust kavandava Põhja-Korea vastu.