Kohe pärast pühapäevase rahvahääletuse esimeste mitteametlike tulemuste selgumist valgusid protestijad Istanbuli ja hiljem ka Türgi teiste suuremate linnade tänavatele. Peamise opositsioonipartei CHP aseesimees Bülent Tezcan nõudis tulemuste tühistamist juhtides tähelepanu, et valimiskomisjon muutis viimasel hetkel seadusevastaselt reegleid.

Nimelt lubas valimiskomisjon lugeda kehtivaks ka templita ja kõikvõimalike lisakirjadega hääletussedeleid.

Pisut vähem radikaalsed nõudmised on kurdimeelsel HDP parteil, kelle esindajad nõuavad kahe kolmandiku hääletussedelite ülelugemist ja kinnitavad, et 3–4 protsenti häältest on manipuleeritud – kohalikud valimiskomisjonid olla toppinud hääletuskasti lisasedeleid.