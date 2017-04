Naisliit on aasta ema valimise lehelt küll kustutanud varem seal olnud nõude, et aasta ema peab oma vähemalt kaht last kasvatama koos abikaasaga. Kuid viide, et väärtuslik ja hea ema on 2017. aastal abielunaine, on ajast maha jäänud. Emad, kes Eesti tulevikku kasvatavad, on abielus, lahutatud, uue mehe leidnud, elavad elukaaslase või vanematega ja nõnda edasi. Nad on eri elusaatustega inimesed, keda seob armastus oma laste vastu. Samuti on suurepäraseid emasid, kes kasvatavad üht last ning peaksid selle eest samuti toetust ja tänu saama.

Eriline austus kuulugu aga neile emadele, kes oma last või lapsi kasvatavad täiesti üksi, kes toetavad last nii emotsionaalselt kui ka majanduslikult sel ajal, kui mõned nõndanimetatud mehed oma lapsele rahalist toetustki ei suvatse saata.

Eesti kangelasemad on kõik need naised, kes hoolimata kõigist raskustest nii isiklikes suhetes ka kui ühiskonnas kasvatavad oma lastest head ja hoolivad inimesed. Uue ja parema põlvkonna ja nende emade terviseks – te kõik olete aasta emad.