USA asepresident Mike Pence teatas, et tema riigi "strateegilise kannatlikkuse ajastu“ Põhja-Korea suhtes on lõppenud.

Täna korraldasid USA ja Lõuna-Korea viimase territooriumil ühise sõjaharjutuse, mis pidi näitama sõjavalmidust Põhja-Korea vastu, vahendas Lõuna-Korea meedia.

Mike Pence, kelle isa oli sõjaväes Korea sõja ajal, külastas Panmunjomi küla, kus sõlmiti relvarahu.

Kõneluses Lõuna-Korea presidendi Hwang Kyo-ahniga ütles Mike Pence, et Põhja-Korea on läbi viinud tuuma- ja raketikatsetusi, kui eelmine USA administratsioon ajas „strateegilise kannatlikkuse“ poliitikat, kuid nüüd on see Pence’i sõnul lõppenud.