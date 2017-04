Tali peab veel viimast võitlust, kuid kevad tungib tasapisi peale ja koos sellega ilmub teedele-tänavatele rohkem autosid. Mõned kombed jäävad paraku ikka samaks, olgu tegemist aasta ringi või ainult suviti sõitva juhiga.

Meeldiv on näha ulatuslikku reklaamikampaaniat teemal, et roolis olles tuleb ikka juhtida, mitte telefoni näppida. Koos sellega ootaks politseilt üleüldiselt suuremat tähelepanu roolis kõrvalisega tegelejate suhtes, sest niisugused juhid on ilmselgelt ohtlikud ka kõigile teistele, mitte ainult endale.

Paraku on veerandsaja taasiseseisvusaastaga politsei päris õhukeseks hööveldatud. Liiklusseaduse punkte rikutakse massiliselt, kuid rikkumiste fikseerimisi pole õieti näha.

Mul jääb alati süda seisma, kui mõni auto peatub vöötraja ees, aga teine kõrvalrajal sellest mööda tuhiseb. Ka läinud nädalal nägin niisugust olukorda. Õnneks ei kippunud üks vanamammi teed hoogsalt ületama. Seisva auto tagant vöötrajale sõitjad on potentsiaalsed mõrvarid – nii peab neid ka võtma ning riik peab hakkama selliseid tegelasi väga karmilt ohjeldama.