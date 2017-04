Kui mõni püha satub reedesele või neljapäevasele päevale, avaneb suurepärane võimalus minna pikaks nädalavahetuseks kusagile reisile. Kuhu aga minna?

Kuna nõudlus on pühade ajal keskmisest suurem, siis lennupiletite hinnad kallimad. Sama lugu on ka koolivaheaegadega. Kui lennufirmad teavad, et inimesed hakkavad just sel perioodil reisima, siis on võimalus hinnad kõrgele upitada. Seega on mõistlik teha oma pika nädalavahetuse reis hoopis bussiga, sest nii palju, kui mina tean, seal eriti hindu sel puhul ei kergitata.

Just bussiga otsustasingi mina minna reisile lihavõtete nädalavahetusel. Peaaegu kõikides mõistliku bussisõidu kaugusel asuvates riikides on mul juba käidud. Üks põnev riik oli aga avastamata: Valgevene.

Mul ongi oma kiiks – mulle meeldivad nõukaaegsed riigid. Venemaa, Usbekistan, loomulikult ka Põhja-Korea. Nii ma siis valisingi välja Valgevene, seda enam, et Ecolinesiga saab Minskisse ja tagasi kokku veidi vähem kui 60 euroga! Ei tahaks küll Ecolinesile ilmaasjata reklaami teha, aga no see on tõesti minu meelest hea pakkumine! Sinna juurde lisada veel 35 euro eest Valgevene viisa ning kohapealne majutus hostelis kümnekonna euro eest.

Ma pean tunnistama, et eeldasin ise ka, et Minsk on veidi kaugemal. Tegelikult kulub Tallinnast Minski jõudmiseks 14-15 tundi, selle hulgas ka ooteaeg Riias ja umbes poolteist tundi Leedu ja Valgevene piiril.

Järgmistes blogipostitustes räägin siis natuke täpsemalt elust Minskis ja sellest, mida põnevat teada sain!