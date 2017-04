Suhted on keerulised ja olgem ausad, et seks võib need veel keerulisemaks muuta. Et rahuldada meest ja olla ka ise rahul - selleks on vaja meest mõista, mõista tema seksuaalsust. Kui tahad teada, kuidas voodis meest rahuldada, siis on oluline ka seksi abil emotsionaalse sideme tugevdamine, kirjutab portaal Your Tango. 1. Ära tekita temas süümekaid põhjusel, et mees tahab seksida.

Mehed armastavad seksi, sest see aitab neil tunda end emotsionaalselt seotuna. Normaalne mees ei taha suhtest ainult seksi, kuid seksil on siiski oluline osa suhtes. Lisaks on see lõbus viis, kuidas unustada muresid, arveid, ja teisi muresid.

2. Las ta näeb sind. Meestele meeldib vaadata. Kui ta näeb sind küünlavalguses voodil lamamas, ei suuda ta sulle ära öelda. 3. Armasta oma keha! New Yorgi seksterapeut kinnitab, et kõige enam on seksiga rahul naised, kes armastavad oma keha. Ometigi, tervelt 80 protsenti naistest oma keha ei hinda... Igal mehel on naiste suhtes erinevad ootused, soovid ja meeldimised. Kes eelistab väikseid rindu, kes suurt peput. Igaühele oma. Armasta oma keha ja usu oma meest. 4. Aita mees hädast välja