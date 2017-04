Huumoripreemia pälvinud Raivo E. Tamm sõnul oli lõppev aasta tema jaoks eriliselt edukas telemaastikul ning usub, et preemia tõi TV3 sari "Papad mammad".

"Mul on tõepoolest üks erakordne teleaasta seljataga ja Lutsu huumoripreemia on kirsiks sel tordil," ütleb värske preemia üle rõõmustav näitleja Raivo E. Tamm.

"Kui mulle helistati ja uudist teatati, ei saanud ma esiti aru, mis nali see on, aga nemad teatasid kohe – eks "Papade mammade" roll preemia tõi," sõnab TV3 sarjas Volliks kehastuv Raivo E. Tamm, kes on hiljem kuulnud, et ka menusaates "Su nägu kõlab tuttavalt" ja "Kellapites" kaasa löömine said määravaks.

Kuidas roll mehel välja tuleb, saab näha juba täna sarjast "Papad mammad".