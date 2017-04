Jim Carrey avaldas endast lihavõtete puhul värske foto nunnu jänkuga, kuid tema fännides kutsus see esile vastakaid tundeid.

“Jim Carrey näeb ääretult vana välja ja see on kurb,” nentis üks koomiku ande austaja Twitteris. “Miks on Jim Carrey Robin Williamsiks muutumas?” arutles teine.

Happy Easter or Passover or whatever reason you can find to feel warm and fuzzy. =(:•} pic.twitter.com/Q5f0KT0yhq — Jim Carrey (@JimCarrey) April 15, 2017

55aastane Carrey on viimasel ajal olnud meedia huviorbiidis peamiselt oma eraelu traagiliste käänakute tõttu. Tema endine sõbratar Cathriona White võttis endalt elu ning omaste väitel on selles süüdi Jim, kes pakkus ebastabiilse psüühikaga noorele naisele kangeid retseptiravimeid.

Fännid pelgavad, et rasked ajad on Carrey vaimsele tervisele halvasti mõjunud. “Pidin seda fotot viis minutit vaatama, enne kui mu aju mõistis, et tegu on Jim Carreyga,” säutsus üks kommentaator.

Veebikülje Indie Wire hinnangul aga kõneleb Jimi paks pard tema uusimast rollis ulmefilmis “The Bad Batch”.