Seedri Puukool pakub koduaeda viljakaid õunapuid, ploomipuid, pirnipuid, sõstrapõõsaid ja palju muud!

Õun "Kasper" on suvisort, mis valmib juulis-augustis. Vili on munajas, tömbi tipuga, keskmise suurusega, rohekaskollane, väheselt pruunikas­punaste joontega. Viljaliha on peeneteraline, roosakate soontega, keskmise tihedusega, hapukasmagus. Viljakest õhuke, sile, tugeva lõhnaga.

Viljadel on pikk kasutusaeg ja maitselt üks paremaid suviõunu, kuigi viljad välimuselt tagasihoidlikud.

Maguskirss "Madissoni Roosa" valmib juuli keskpaigas või veidi hiljem. Vili on suur ja helepunane. Viljaliha kollakasroosa, väga meeldiva maitsega, mahl roosakas. Hea lauamari, mis sobib ka hoidistamiseks.

Must sõstar Ribes nigrum "Karri" marjad on mustad, suured ja pikkades kobarates. Küpsevad üheaegselt. Sobivad hästi laua- ja tööstusmarjaks.

Õun "Zarja Alatau" on taliõun. Viljade tarbimisperiood on pikk – oktoobrist märtsini. Heade hoiutingimuste korral säilib aga kuni maikuuni. Vili on suur, ümar, põhivärv rohekaskollane, kattevärv roosakaspunaste triipudena. Viljaliha on tihe, mahlane, õrn, magus, peeneteraline.

Südajas aktiniidia Actinidia kolomikta "Krupnoplodnaja" vili on piklik, roheline, valminuna pehme ja hästi maitsev. Marjad küpsevad augusti teisel poolel ebaühtlaselt ja varisevad. Seetõttu tuleb neid korjata maast. Marjad on erakordselt C-vitamiini rohked, seega tasub neist teha näiteks toormoose.

Õun "Liivi Kuldrenett" on sügissort. Heade hoiutingimuste juures säilib detsembri või jaanuarini. Vili on ümar, põhivärvus kollane, päikese poolt heleda punaga. Vilja väliskest õhuke. Viljaliha on tihe, kollakasvalge, hapumagus. Hea köögi- ja lauaõun. Tegu on ühe saagikaima sordiga.

Ploom "Agenii" on keskvalmiv või hilisepoolne. Vili on keskmise suurusega, lillakaspunane, poollahtise luuseemnega. Viljaliha rohekaskollane kuni tumekollane, keskmise tihedusega, hapukasmagus. Sobib nii lauamarjaks kui hoidistamiseks.

Kultuurpihlakas "Granatnaja" kõrgus on 3 – 6 m, viljub hästi üksikpuuna, viljad suured, tumepunased.

Pirn "Pepi" valmib septembris, heades tingimustes võib säilida novembrini. Vili keskmine, pirnjas või piklikpirnjas. Põhivärvus roheline või kollane, päiksepoolsel küljel punaka jumega. Viljaliha valge, sulav, magus ja mahlane, ilma kivisrakkudeta.