Baltic Horizoni fondijuhi Tarmo Karotami sõnul tuleb erinevatele investoritele suunatud kinnisvarafonde lähiaastatel börsile ilmselt veelgi.

"Kinnisvarafondid on siiani suht suure panusega investorite jaoks. Baltic Horizon on üks esimesi näiteid, et ärikinnisvarasse saab investeerida ka väikseid panuseid läbi börsi," rääkis Karotam 12. aprillil Eesti Kinnisvarafirmade Liidu ja Swedbanki korraldatud konverentsil.

"See on Baltikumis kindlasti alles algus. Siin on kindlasti turuletulijaid veelgi," märkis ta.

"Me oleme väga rahul, et oleme noteeritud nii Tallinnas kui Stockholmis," sõnas Karotam. Tema sõnul on fondi investeerijatest kuskil 7-8 protsenti olnud rootslased.

"Oleme suhteliselt stabiilsed. oleme kaks korda dividendi väljamakset teinud, selle võrra on netovarad langenud," sõnas ta.

Lähiaastatel on börsile tulemas tema sõnul samuti eelkõige ettevõtted, mille investeerimisstrateegia ei hõlma üksnes Eestit. "Need ettevõtted, mis siin noteeritakse, on Baltikumi ülese strateegiaga," ütles ta.

Samuti peab ta pigem atraktiivseks ärikinnisvarasse investeerimist. "Tootlus peaks olema 10 protsenti ja peale," ütles Karotam, märkides, et elamukinnisvara osas on tootlus väiksem ja ka sealsed rendilepingud pole nii tugevad.

Samas võiks tema sõnul pakkuda investeerimisvõimalust kinnisvaraettevõttesse, mis investeeriks elamukinnisvarasse. "Näiteks väikesed üüriks ehitatud korterid, mis võiks olla suuremates linnades ja üle Baltikumi."

Allikas: BNS

Foto: Scanpix