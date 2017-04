Nordeconi arendatavas Uus-Tammelinna elurajoonis Tartus Tammelinnas algas seitsmenda maja ehitus aadressile Haki tänav 5. Majja on planeeritud 20 kahe-, kolme- ja neljatoalist korterit. Maja valmib 2017. aasta lõpus.

„Uus-Tammelinna kortermajad on Tammelinnas teinud juba ajalugu: siin on maja, milles on Tammelinna esimene lift ning väga hästi on klientidele meeldinud uut tüüpi planeeringuga korterid, kus muidu avatud köögi saab elutoast vajadusel seinaga eraldada,“ ütles Nordecon ASi elamuarenduse osakonna juht Toomas Rell. „Alustasime Uus-Tammelinnas seitsmenda maja ehitusega aadressile Haki 5 ning võin lubada, et maja on jõuludeks valmis. Uude 20 korteriga majja tulevad 2-, 3- ja 4toalised korterid. Nendest kaks 3-toalist on juba eespool mainitud uudse planeeringuga.“

Kokku plaanitakse piirkonda ehitada üheksast majast koosnev linnak. Viie juba valmis maja ümbrus on korrastatud ja haljastatud. „Linnaku kuues maja, Haki 6, valmib tänavu augustis – seal on veel kolm vaba korterit.

Nordecon alustas Tartus uue Uus-Tammelinna elamupiirkonna ehitusega 2014. aasta kevadel. Korterelamud on kolme- kuni viiekorruselised, milles 15 kuni 25 korterit.

Hoonete arhitekt on Indrek Näkk arhitektuuribüroost INA.