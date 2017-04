Politsei tabas pühapäeva ennelõunal Viljandis autoroolist endise riigikogu liikme ja nüüdse ettevõtja Priit Toobali, kes kahetseb joobnuna rooli istumist ning palub juhtunu pärast vabandust, vahendab Sakala.

"Pole midagi täiendavalt kommenteerida, kui vaid vabandan ja kahetsen tehtut," sõnab Toobal Õhtulehele.

Priit Toobal lahkus Keskerakonna peasekretäri kohalt möödunud kevadel. "Olen väsinud ka pidevast meedia tähelepanust, vajan privaatsust. Olen tüdinud igasugu skandaalidest ja skandaalikestest, olgu nad siis töö alased või eraelulised. Veelkord, vajan privaatsust," teatas Toobal erakonnakaaslastele poliitikast lahkudes.

Käesoleva aasta alguses Õhtulehele antud intervjuus ütles Toobal, et on võtnud oma südameasjaks lapsepõlvepaikade arendamise. Endine tipp-poliitik on pärit Viljandimaalt.

"Ütlen ausalt, väsisin Tallinnast seal oldud üheksa aastaga ära. Ja kuhu ikka tulla, kui mitte koju. Minu kodu on kogu aeg siin olnud. Vähemalt nädalavahetustel sai kogu see aeg Suure-Jaanis käidud. Minu sünnikodu on Suure-Jaani kooli lähedal, olen olnud selle kooli huvijuht, valla kultuurinõunik, Suure-Jaani volikogu liige ja volikogu esimees. Tallinnas on tore sõpradel külas käia, aga suurlinna tuled mind ei tõmba. Tahan aidata siinkandi inimestel elu huvitavamaks ja mugavamaks teha," selgitas Toobal Õhtulehele jaanuaris.