Muusik Margus Vaher postitas eile blogisse Life Lessons avameelse postituse, milles arutles selle üle, mida vajab mees ja mis võiks toimuda tema magamistoas.

“Eestis on palju ilusaid inimesi ja naisi, kuid kui sisukad nad on? High five, tšikid, kes te olete paljude instagramikasutajate silmapaitus oma vaffate uute filtrite, duckface-videote ja igapäevaste trenniselfidega, mille all ilutseb mõni surematu quote. Aitäh selle kõige eest, mida küll maailm ilma selleta teeks! Nartsissism on vaffa asi. Elu on lill! Mulle on nartsissid alati väga meeldinud,” iroonitseb Vaher Eesti naiste üle.

“Teate, mis on tegelikult ilus ja paneb mehe sisemiselt naeratama? See, kui ühes naises on avaldunud suur sisemine naiselikkus. Milles see väljendub? Selline naine puudutab nii, et selles on vägi, tantsib nagu keegi ei vaataks, naeratab nii, et see kiirgab ja tõstab kõige ümbritseva vibratsiooni nii, et mees tema kõrval tõuseb täiesti sundimatu kergusega omaenda kõrgustesse ja on enda parim versioon,” kirjutab mees. “Selles on oma sügav tarkus, et mees on pea ja naine kael, mis seda pead liigutab. Ja seda kogu lugupidamise juures nii meeste kui naiste suhtes.”