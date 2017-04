Ligi kaks aastat tagasi lahku kolinud Ben Affleck ja Jennifer Garner andsid viimaks lahutuse sisse.

Ajakirja People teatel käisid Hollywoodi näitlejad üheskoos pabereid üle andmas ning taotlevad oma kolme lapse hooldusõiguse jagamist.

Abielu kestis kümme aastat. Käisid jutud, et Affleck murdis oma naisele truudust nende pere lapsehoidjaga. Hiljuti levisid kuuldused, et Garner on andnud Benile uue võimaluse, kuid kuuldusteks need vaid jäidki. Affleck tunnistas, et läbis hiljuti viinaravi.