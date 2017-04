1822. aastal rajatud Lindemansi pruulikojas valmistab Lindemansi perekond tänapäevani lambic-tüüpi õllesid. Lambic-tüüpi õllede ajalugu on seotud väikese küla Vlezenbeekiga, mis asub Brüsseli külje all.

Pajottenland maakonnas asuv Vlezenbeeki küla on just eriline oma mikrofloora poolest. Küla ja selle ümbrus on rikastatud sadade eriliste lenduvate pärmseente poolt. Kõige tuntumad neist on Brettanomyces bruxellensis ja Brettanomyces lambicus. Need õhus lenduvad pärmiseened on lambic-tüüpi õlle aluseks ja sellist unikaalsust mujalt maailmast ei leia.

Lindemansi pruulikoda on lisaks maitsestanud metsiku pärmiga õlle marjade, puuviljade ja maitsetaimedega – selle tulemusena on valminud imemaitsvad kirsi-, mustsõstra-, vaarika-, virsiku-, õuna- ja basiilikumaitselised õlled.

Tooted on müügil Selverites, Prismades, Superalkos, Stockmannis, Kaubamajas, kauplustes Uba ja Humal ning Väike Roosa Õllepood.

Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist!