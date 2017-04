Isekus tekitab konflikte, seega mõtle nüüd ka teistele, kuna oled hetkel liialt kallutatud. Tunned end võidukana, ent see on saavutatud millegi alatu tulemusel. Pole välistatud, et tunned viha kõigi ja kõige vastu, kuid ära ela seda teiste peal välja. Tee selgeks, mis on sinu viha allikas, kuna vastasel juhul võid rikkuda sõprussuhteid ja seada ohtu töökoha.

Suhted pere ja lähedastega on suurepärased ning ees ootab üks õnnelikumaid nädalaid, kus võid rahul olla kõigega, mida elu pakub. Kuna oled rahul iseenda ja sellega, millises eluetapis oled, langetad otsuseid kindlakäelisemalt, tead, mida tahad ning suudad soovid ka teoks teha.

KAKSIKUD

Kas vaatad asjadele südame või mõistusega? Sulle tuletatakse meelde, et kuigi süda teab sageli paremini, mis on meile hea, tuleb teinekord kasutada ka mõistuse häält − vahel on see isegi ülimalt vajalik. Valikute tegemisel on antud kaart heaks näitajaks, et suudad nüüd senisest paremini langetada otsuseid.

VÄHK

Elu peaks kulgema rahulikus joones − kõik on omal kohal, tunned end hästi ja energiat on palju. Praegu loodud suhted toovad tulle edu ka kaugemas tulevikus, eriti kui soovid mõne aja pärast alustada firmat või vahetada töökohta. Kaotada ei ole midagi, kui väljendad oma soove selgesõnaliselt.

LÕVI

Võimalik, et seisad praegu ka mingi otsuse ees, ükskõik mis see ka poleks. Pane jalg kindlalt maha, langeta otsus ja usu, et tegu saab olema otsusega, mis aitab sinu elu suunata paremuse poole ning loob tulevikuks kindla vundamendi. Leia õiglane tasakaal töö- ja eraelu vahel, sest ühele või teisele liigselt tähelepanu pöörates head nahka ei tule.

NEITSI

Võidukas nädal, kus sinu ees avaneb mitmeid uksi. Täituvad varasemalt loodud eesmärgid või unistused, seega ürita endas mitte kahelda ning kindlameelselt edasi astuda. Otsused, mida langetama pead, tulevad kergelt ning tõenäoliselt ei eksi sa ka valikute tegemisel.

KAALUD

Tähelepanu all on suhted inimestega sinu ümber. Selleks, et olla rahul ja õnnelik, peaksid katsetama erinevaid variante, et leida enda jaoks see õige lähenemisviis. Kuula sisehäält ja ole enda vastu aus. Tööalaste väljakutsetega pea praegu piiri ning ära kiirusta kuskile: vaata üle, mis on tehtud, mida võiks veel teha ning tõmba kokku lahtised otsad.

SKORPION

Nädala jooksul pannakse proovile kõik sinu jõuvarud, kuid õnneks positiivses mõttes. Pea meeles, et meil endal on võimalus muuta elu, kui vaid soovime ja tahame piisavalt selle nimel pingutada ehk kõike ei tasuks jäta saatuse hoolde. Pööra rohkem tähelepanu nn kokkusattumustele, kuna need juhatavad sind selleni, mis õige.

AMBUR

Sel nädalal soovi, soovi ja veel kord soovi. Siiski peaksid meeles pidama, et soovida ei tohiks kergekäeliselt ning enamasti saab inimene kõike, mida küsib, kui vaid oskab õigesti küsida ja ei ole väljas vaid isikliku kasu peal. Kuigi kõik sinu elus peaks nüüd hästi minema, ei tasu unustada, et peale sinu on ka teisi ning jagatud õnn ei ole pool õnne, vaid toob veel suuremat rahuldust.

KALJUKITS

Võid tunda, et kõigil teistel on kõik olemas, aga sul ei ole midagi − sina oled ainus, kes kannatab. Ei tasu olla nii kriitiline või nõudlik. Igaühel on midagi, mille üle uhke olla, seega ära ürita praegu ehtida end asjadega, mida sul ei ole, vaata parem, mis juba olemas on ning ole õnnelik ka selle üle!

VEEVALAJA

Tahaksid kõike, aga siis ei taha enam midagi, siis jälle kõike, siis … Just uisapäisa ringi tormamine toob sulle sel nädalal pigem kahju kui kasu. Võid langetada otsuseid järele mõtlemata nii töö- kui eraelus, ent liigkiired eitavad-jaatavad vastused ei pruugi hiljem loodetud kasu tuua. Oht on konfliktideks eraelus, seega mõtle enne üheksa korda, kui suu avad.

KALAD