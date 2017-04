USA saatkonda Inglismaal kutsuti ülekuulamisele 3kuune beebi, kelle vanaisa oli ekslikult ESTA reisiloa taotlemisel kinnitanud, et imikul on sidemeid terrorismiga.

Vabrikuomanik Paul Kenyon (62) oli plaaninud reisi Ameerikasse koos oma abikaasa Cathy'ga (57), tütre Faye'ga (27), väimehe John Cairnsiga (31) ning lastelaste, 3aastase Ava ja 3kuuse Harvey Kenyon-Cairnsiga, vahendab Mirror.

Paberite täitmisel tekkis aga viga, mis läks Paulile maksma 3000 Briti naela.

Vanaisa sõnul täitis ta kõik viis taotlust korrektselt, kuid kõik see võttis aega. "Mul polnud õrna aimugi, et olin beebi avalduse täitmisel eksinud, kuniks reisfirma keeldus meid USA-sse lubamast. "

Pauli sõnul ei suutnud ta uskuda, et ei mõistetud, et tegu on veaga ning et 3kuune beebi ei suuda kellelegi kahju teha. "Harvey kutsuti isegi USA saatkonda ülekuulamisele," jätkas vanaisa. "Läksin koos tema ja ta emaga kaasa, kuid ta ei oska ju oma vanuse tõttu rääkidagi," tõdes Paul ilmselget fakti.

Lugu päädis sellega, et beebi Harvy'l tuli koos oma vanematega vanaisale ja vanaemale järgi lennata mõned päevad hiljem, kuna imiku viisa ei valminud soovitud ajaks. Reisi taoline ümberkorraldus läks vabrikuomanikule maksma 3000 naela.

"See oli väga kallis viga," tunnistas Paul, lisades, et ta lootis siiski, et saatkond mõistab eksimust. "Kui sa oled terrorist, ma usun, et sa ei vastaks ühelegi sellisele küsimusele blanketil jaatavalt."

Küsimus, millele vanaisa ESTA reisloa taotlemisel kogemata jaatavalt vastas, kõlas nii: "Kas te otsite sidemeid või on teil kunagi olnud seotus terroristidega, spionaaži, sabotaaži või genotsiidiga?"

