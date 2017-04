Kümneosaline telesari põhineb Ameerika teadusloolase Walter Isaacsoni menuraamatul "Einstein. Tema elu ja universum" ("Einstein: His Life and Universe") ning räägib Einsteini seni saladuseks jäänud tormilisest eraelust.

Albert Einsteini eluloost rääkiva telesarja "Geenius" peaosas mängib auhinnatud näitleja Geoffrey Rush (tuntud filmidest "The King’s Speech", "Pirates of the Caribbean"), kõrvalosades Johnny Flynn, Oscari-võitja Emily Watson jt. Sarja on produtseerinud Oscari-võitjad Brian Grazer ja Ron Howard ning Gigi Pritzker.