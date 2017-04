51-aastane Liz Hurley näitas oma imelist vormi bikiinides rannal vabadust nautides. Vaadates sellist naist on raske uskuda, et tegu on keskealisega...

Liz postitas video endast rannaliival Instagrami kontole, kus kõik fännid kiidavad naised toonuses ihu ja imestavad, et kas tõesti on kaunitar juba 51-aastane, vahendab Mirror.

Video, kus Liz paljastab trimmis kõhu, on tehtud Seišellidel.