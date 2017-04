Mäluhaigus on kahjustanud tema otsmikusagarat ning selle märgatavaim sümptom on keeleoskuse hääbumine. Esimesed märgid, et Terryga on midagi lahti, andsid endast tunda 2014. aasta juulis, mil Monty Pythoni elusolevad liikmed andsid Londonis etendusi, kirjutab The Guardian.

Jonesi kolleeg Michael Palin, kes on tema kodus sagedane külaline, rääkis The Guardianile, et Terry reageeris diagnoosile üllatavalt. “Ta võttis seda nagu muuseas ning peatas tänaval inimesi kinni ja ütles: “Teate, mul on dementsus. Mu otsmikusagar on minekut teinud. Ta teadis täpselt, mis tal viga on, ja tahtis seda teadmist jagada – sest Terry kord juba on selline.”