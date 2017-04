Prints Harry ütles avameelses intervjuus The Telegraphile, et surus seoses ema surmaga oma tunded alla pea kahekümneks aastaks. "Sulgesin kõik emotsioonid," sõnas Harry.

Prints Harry (Reuters / Scanpix)

Sinivereline on otsustanud lubada avalikkusel vaadata tema viimaste aastate tundemaailma, lootes nii murda inimeste stigmasid vaimse tervise teemadel, kirjutab väljaanne.

Harry eiras oma tundeid vaatamata sellele, et tema vend, prints Willam, oli püüdnud teda veenda abi otsima.

Briti printsid William ja Harry (Reuters / Scanpix)

Oma vaimse tervisega hakkas Harry tegelema alles siis, kui oli 28aastane. Printsi sõnul tundis ta oma seisusest tulenevaid kohustusi täites ärevust.

Praegu 32aastane Harry tunnistas, et ema kaotus avaldas ta isiklikule ning töisele elule üsna tõsist mõju. Harry sõnul pani avalikkuse silme all elamine teda mitmel korral tundma, et on täielikule kokkukukkumisele väga lähedal.