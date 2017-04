Kui kuskil Eestis on üleujutus, oleme harjunud kuulma, et veetase on tõusnud nii ja nii palju üle Kroonlinna nulli. Ent üsna pea tuleb meil ümber harjuda, sest arvestuse aluseks võetakse Amsterdami null.

Mere ja sisevete puhul tähendab Amsterdami nullile üleminek seda, et kaartidel muutuvad kõik sügavusandmed madalamaks. Muutus pole kogu Eestis ühtlane, vaid kagunurgas umbes 15 cm ja saartel ligi 25 cm.

Uuele süsteemile üleminek toob muudatusi peale veekõrguste arvestamise ka inseneri- ja ehitustöösse.

