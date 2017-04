64aastane "Jurassic Parki" näitleja Jeff Goldblum sai hiljaaegu teise lapse.

Ajakirja Us Weekly teatel tõi Jeffi nooruke abikaasa Emilie Livingston 7. aprillil ilmale poja, kes sai nimeks River Joe. Uhke 34-aastane ema jagas Instagramis fotot, kus tema, Jeff ja nende aasta ning üheksa kuu vanune esikpoeg Charlie Ocean vastsündinut imetlevad.

Paistab, et Goldblum on lõpuks hakanud pereelu hindama. Endise olümpiavõimleja Emiliega tutvudes oli tal seljataga abielu näitlejannade Patricia Gauli ja Geena Davisega ning armusuhe Laura Derniga. Kui seni oli Jeffil õnnestunud lasteta püsida, siis nüüd on tal kodus lausa kaks pisipõnni.