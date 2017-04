Avalduse sisu on järgmine:

"Isiklikult usun, et Helir-Valdor Seeder on parim esindama rahvuslik-konservatiivset maailmavaadet inimesena, kes julgeb otsustada ja võtta vastutuse ning kelle teotahtesse enamus erakonda usub," lisas Aeg.

Helir-Valdor Seeder on otsustanud kandideerida IRLi esimeheks. Otsuse üle on hea meel hulgal poliitikutel, kes avaldasid Seederile toetust. Raivo Aeg edastas ühisavalduse.

Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) on määratlenud ennast rahvuslik-konservatiivse maailmavaatega erakonnaks. See on Eesti rahva enamuse vaade elule.

Kuigi täna jagunevad konservatiivsed valijad mitme erakonna vahel, on IRL selle maailmavaate tasakaalukas ning Eesti pikaajaliste huvide julgeim esindaja.

Meil on vaja esimeest, kellel on kogemus, kes suudab, oskab ja tahab poliitikat teha ning poliitikaid ellu viia. IRL vajab esimeest, kellel on võimekus juhtida, olla liider ja autoriteet nii erakonnas kui üle Eesti.

Erakond vajab kindlameelset ja otsustavat juhti, kes on ühendaja ning kodurahu looja.

Selline inimene on Helir-Valdor Seeder. Ta on IRLi kindlaim valik.

Teeme ühiselt ettepaneku ja toetame Helir-Valdor Seederi kandideerimist Isamaa ja Res Publica Liidu esimeheks ning usume, et ta viib IRLi rahvuslik-konservatiivset maailmavaadet jõuliselt edasi."