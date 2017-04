Täna ja homme tuleb taluda lörtsi ja lundki, temperatuur üle 5 soojakraadi ei tõuse. Kesknädalast sajuhood lõppevad ja ilm selgineb, kuid eriliselt soojemaks ei lähe.

Täna on mitmel pool on sajuhooge lume, lörtsi või vihmana. Puhub põhjakaare tuul 3-8, puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur tõuseb 0..+5°C-ni. Ka homme tuleb vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada vähest lörtsi ja lund. Puhub ida- ja kirdetuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on +1..+5°C.

Kolmapäevast saab ennast lohutada sellega, et vähemalt ei saja enam lund! Siis tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub kirdetuul 3-8 m/s. Õhutemperatuur on 2..6°C.

Riigi Ilmateenistus lubab, et neljapäevast hakkab ilm jube veidigi kevadet meenutama. Tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Tuul pöördub läände 3-8 m/s. Õhutemperatuur on 3..7°C.