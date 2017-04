Majaperemees vaatab üürnikule karmi pilguga otsa ja ütleb:

"Teate, üürnik 24. korterist. Te õiendate siin mingisuguse kahe tuhande krooni pärast..." Ta osutab sõrmega nurka, kus lebab mingi moodustis.

"Vaadake, see mees on meile võlgu 34 000 krooni. Nüüd võtame temalt selle eest ära siseorganid ja müüme need välismaale. Süda, parem kops ja maks on juba eemaldatud. Homme läheb ka aju. Siis laseme ta koju ja katsugu ta meile veel võlgu jääda!"