"Kalvi-Kalle, miks sa oled legend?" küsib raadiosaatejuht üleöö tuntuks saanud noormehelt enne, kui hääled eetrisse lähevad. "Sest ma olen ainuke," vastab too. Meedia on küpsetanud uued staarid.

Kell saab kohe pool neli pärastlõunal ja TV3 majas on Power Hit Radio stuudiosse külalisteks kutsutud suhetesarjas "Prooviabielu" teineteist leidnud Helen ja Kalvi-Kalle. Tunduvad kenad noored inimesed. Meedia nimetab neid kangelasteks, staarideks, kuulsusteks. Osa televaatajaid on neid aga tembeldanud rumalateks ja tühisteks. Sellised on ka küsimused, mida inimesed on armastajapaarile otse-eetrisse saatnud – Kalvi-Kalle, kas said 300 euro eest auto? Helen, miks sa juuksed ära värvisid? Kalle, kas su mõistus driftib?

Magistrant Heleni ees laual on kaks suurt punast südamepatja ja Raplamaa noortaluniku käeulatuses Starteri pudel. "Tahate minust pilti teha? Kui raha maksate, siis võite ju teha," naksab viimane Õhtulehe fotograafile. Ilmselt naljaga.

Ka väljaspool stuudioklaasi on sagimist. Samas majas töötavad tele- ja raadioinimesed tahavad vast oma silmaga näha, kuidas tõsielusarjas osalejatest on saanud staarid. TV3 ekraanilt pikki aastaid televaatajatele tuntud näod kiikavad aupaklikust kaugusest üleöö kuulsaks saanud noorte ümber kihavat toimetamist ja naeratavad. Tundub, et heatahtlikult. Paar akna tagant mööda kõndijat vangutavad pead: "Meie suured kuulsused, jah."