Kodus on väikevenda ootamas õde Rebecca. 2008. aasta veebruaris sündinud Rebecca õpib teises klassis. Juba 2012. aastal astus tollal neljane Rebecca erikülalisena üles Koit Toome, Liis Lemsalu ja WAF koori jõulutuuril. Meikarist ema eeskujul on Rebecca teinud esimesi samme ka ilumaailmas. 2013. aastal oli ta Tallinn Dollsi pisikestele preilidele mõeldud kollektsiooni reklaamnägu.

Koit Toome perre tõi kevad rõõmsa uudise: nädalavahetusel teatasid Koit ja Kaia Triisa oma Facebooki kontol, et nende perre on lisandunud teinegi laps. Koit Toome ütles Publikule, et perre tuli juurde pisipoeg.

Ka Koit vaikis 2009. aasta septembrini. Miks? Põhjusi oli palju ja muist neist liigagi isiklikud. "Fakt on see, et kõiki asju ei saa ju kogu Eesti ees rääkida ega end lõplikult paljaks koorida," rääkis Koit 2010. aasta jaanuaris Õhtulehele.

"Oli vaja kõigepealt oma peas ja elus asjad selgeks saada, enne kui seda tervele maailmale kuulutada. Mingil perioodil oli mul vaja ka oma perega ja vanematega asjad selgeks saada ja siis alles vaadata, kuidas ma oma eluga edasi lähen ja mis edasi saab," põhjendas Koit tollal.

"Ma ei tahtnud, et see nii oleks, kuid samas ma ei saanud ka teistmoodi. Ma teadsin, et kui ma ei räägi, siis antakse jälle Kaiale kuuma," püüdis Koit selgitada.

Eriti kahju oligi tal oma sõnul Kaiast ja Rebeccast. Ta lisas, et sellist asja pole kunagi olnud, et ta neist ei hooliks. "See ei ole üldse nii! Pigem on see, et ma ei saanud lihtsalt teatud asjadest oma eluperioodil rääkida. Olen väga rahul, et see välja tuli!"

See aeg on aga seljataha jäänud ja nüüd naudib Koit pereelu täiega. "Mina, kes ma aasta-paar tagasi ette ei kujutanud, et ma võiksin isa olla ja pereelu elada... Nüüd läheb kogu aeg ainult paremaks. Ja Rebecca on nii armas ja ülitore, kogu aeg avastame uusi asju," kiitis Koit juba tollal. 2009. aastal tunnistas aga laulja ajakirjale Naised: "Mina, kes ma arvasin, et olen ilmselt viimane inimene, kes hakkab pereelu elama ja lapsi kasvatama, tunnen nüüd, et see kõik on võimalik ja ma isegi tahan seda väga teha."

Isadus osutus tema sõnul üllatavalt meeldivaks ja lahedaks kogemuseks.

Teise lapse sünnist teavitas Koit avalikkust imearmsa fotokollaaži avaldamisega sotsiaalmeedias juba mullu detsembri algul. "Tulevasest kevadest oleme me neljakesi. Meie perre on saabumas pisike tegelane," kirjutas Toome Facebookis.

Juba mõni päev hiljem avaldas laulja ka peatselt sündiva lapse soo. "Kevadel sünnib väikene poiss," ütles ta "Ringvaates".