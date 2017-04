Palamuse rahvalt saadud Lutsu huumoripreemia võttis näitleja sõnatuks.

"Joppenpuhh!" võinuks näitleja Raivo E. Tamm hüüatada, kui sai Palamuselt teate, et on arvatud Oskar Lutsu huumoripreemia vääriliseks. Telesarja "ENSV" tegelaskuju Illari lendfraas sedapuhku aga käiku ei läinud. "Arvan, et ütlesin hoopis: tohoh, ahah, nojah!" naerab Raivo. "Joppenpuhh öeldakse pigem siis, kui midagi nihu läheb, aga tuleks kuidagiviisi terve nahaga putku pääseda."

Ime, et näitleja suust isegi napp "tohoh, ahah, nojah" kostis, sest uudis võttis ta lihtsalt tummaks. "Aastaid tagasi, kui märkasin, kuidas kolleegid Lutsu preemiat said, mõtlesin ma ju ka, et olen naljamees," muheleb ta.

"Kui jälle uus laureaat välja kuulutati, ootasin oma nime ja jälle ei olnud! Nii et eks ma ole seda preemiat ihalenud, aga enam ei lootnudki saada. Ega ma saanud aru, kus see huumor minu puhul nüüd siis on, mille eest peaks äkki preemia andma? Mingil hetkel mõtlesin, et ehk antakse sellepärast huumoripreemia, et triatlonile lähen."