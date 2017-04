Teisipäeval tulevad Eesti Energia Ida-Virumaa töötajad rahandusministeeriumi ette pikettima, sest ei ole nõus kollektiivlepingu tingimustega.

Eesti Energial on ametiühingutega läbirääkimised, et enda sõnul nüüdisajastada kollektiivlepinguid. Praegu on Eesti Energial ametiühingutega seitse kollektiivlepingut, mille sisu pärineb suures osas 1990ndatest, sisaldades punkte, mis on tänapäeval kas ettevõtte enda või seadustega kaetud.

Läbirääkimised energeetikutega algasid mullu suvel, kuid juhtkonna pakkumine – tööseadus täidetud minimaalselt ja palgatõus 2,5% – lükati tagasi, sest ei soovitud loobuda lisahüvedest, näiteks lisapuhkusepäevad või erikokkulepped ületunnitöö eest. Homme tuleb sadakond Ida-Virumaa energeetikut rahandusministeeriumi (kui riigifirma esindaja) ette meelt avaldama. Toetusgruppidena on lubanud appi tulla mitu ametiühingut. "Kõik need punktid on suure vaevaga aastatega lepingusse võideldud. Kui need sealt nüüd korraga välja võtta, ei saa neid enam nii lihtsalt tagasi," selgitas ametiühingute keskliidu juht Peep Peterson Delfile.