Korruptsioonisüüdistustega kohtu alla antud Keskerakonna endine esimees ja Tallinna linnapea Edgar Savisaar avaldas vaiksel laupäeval Facebookis südamearst Jaan Eha hinnangu oma tervisele: diagnoositud on mitu haigust, millest tervistumine ei ole võimalik.

Protsessi teisel eelistungil 21. märtsil esitas Edgar Savisaare kaitsja vandeadvokaat Oliver Nääs kohtule taotluse kriminaalmenetluse lõpetamiseks seoses Savisaare tervisliku seisundiga. "Tema tervislikust seisundist tulenevalt on väga tõsine oht, et kohtumenetluses osalemine toob kaasa eluohtlikud tüsistused või äkksurma," nentis Nääs pärast eelistungit.

Kohus määras Savisaarele kohtuarstliku ekspertiisi, et välja selgitada, kas poliitik on parandamatult haigestunud ja juhul, kui see nii on, siis kas ta on võimeline osalema kriminaalmenetluses ja kandma karistust. Savisaar otsustab mängida lahtiste kaartidega. Et tema põduruses kellelgi kahtlust ei tekiks – ei ekspertidel ega avalikkusel. Üleeile avaldas Savisaar Facebookis südamearst Jaan Eha hinnangu oma tervisele. "Advokaat palus mõni kuu tagasi meditsiinilist hinnangut mõnelt arstilt, kes teavad minu terviseasju," kirjutab Savisaar.

"Jutt oli Tartu Ülikooli kliinikumist, Ida-Tallinna keskhaiglast ja Jõgeva maakonna haiglast. Hinnangud ka saadi ning kohtunik andis need edasi kohtuekspertiisi instituudile. Küsisin Tartu Ülikooli südamehaiguste kliinikumi juhatajalt doktor Jaan Ehalt, kas ma võin tema arvamuse Facebooki üles panna. Doktor oli lahkelt nõus."