Avatud Venemaa uueks juhiks valiti Tallinna konverentsil Gudkovi endine abi Aleksandr Solovjov, kes astus liikumisse ühe agarama opositsionääri Vladimir Kara-Murza noorema kutsel ja tegutses viimasel ajal Avatud Venemaa ettevõtmiste koordinaatorina. Hodorkovski ütles, et hakkab arendama suhtluskanaleid Venemaa ja maailma üldsuse vahel, kuid Avatud Venemaa tegevdirektor Timur Valejev selgitas, et tal jäävad alles ka kõik võimalused Avatud Venemaa tegevust suunata.

29. aprilli suuraktsioon "Kõrini"

Tallinna konverentsil tehtud avalduses märkisid osalejad, et Vene võimud on lõplikult loobunud rahvast kuulamast ja nägemast. Pole võimalik ega vastuvõetav, et juba neljandat korda valitakse presidendiks üks ja sama inimene. Putinilt tuleb nõuda, et ta järgiks Venemaa konstitutsioonis kirja pandud võimude vaheldumise printsiipi ja loobuks kandideerimisest.

Venemaa internetiportaali RBK andmeil tegid korraldajad ettepaneku kirjutada internetis ette antud blankettidele Putini nimele pöördumine, et ta loobuks kandideerimast tuleva aasta presidendivalimistel ja lõpetaks oma poliitilise karjääri, võtmata vastu ükskõik mis kohta tulevases valitsuses. Kirjale võib lisada iga inimese isiklikke nõudmisi ja teatada rahulolematusest Kremli poliitikaga ja seejärel saata oma läkitus presidendi vastuvõturuumi. Neid on kõikjal Venemaal. Igas paigas otsustavad ürituse koordineerijad ise, kas kirjade üleandmisega ühtaegu toimuksid piketid või meeleavaldused. Moskvas näiteks kavandatakse rongkäiku Slavjanski väljakult presidendi vastuvõturuumi juurde Iljinka tänaval.

Tegevdirektor Valejev rõhutas, et Avatud Venemaa ei kutsu inimesi üles rahutustele, kuid: "Meil on kõrini presidendist ja tema sõpradest. Oleme tüdinud jälgimast, kuidas paljud inimesed hirmust kaotada töö, saada visatud tänavale, on valmis leppima olukorraga, milles nad elavad."

Tema sõnul tuleb presidendi vastuvõturuumides kõik kirjad registreerida ja juhul, kui kiri on varustatud saatja aadressiga, nõuab seadus, et sellele tuleb vastata kuu aja jooksul.

Hulk avaldusi meeleavaldusteks

Konverentsi alguseks oli juba teada, et avaldused meeleavalduste korraldamiseks on juba võimudele üle antud peale Moskva ja Peterburi ka Tomskis, Kirovis, Pihkvas, Voronežis, Novosibirskis, Krasnodaris, Permis ja mitmel pool mujal. Võimude vastust polnud veel teada.

Tegelikult teatas Hodorkovski selliste marsside võimalikest korraldamistest kohe pärast Aleksei Navalnõi algatatud korruptsioonivastaseid meeleavaldusi, mis veeresid üle kogu Venemaa. Kohe pärast neid ilmus Hodorkovski Facebooki lehele Vladimir Putini foto "Kõrini! 29.04.2017".

Mõni Venemaa politoloog on portaalile RBK öelnud, et nad kahtlevad Avatud Venemaa aktsiooni edus. "Navalnõi leidis konkreetse teema, inimese (Dmitri Medvedev), keda hiigelkorruptsiooni süüdistusega rünnata. Avatud Venemaa aktsioon on ebamäärase teemaga, lihtsalt Putini vastu," arvas politoloog Igor Bunin.