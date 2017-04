Ühendriikides tulid laupäeval kümned tuhanded inimesed tänavaile, nõudes, et president Donald Trump avalikustaks oma maksuandmed. Presidendi segastele rahaasjadele lisas omalt poolt värvi Briti luureteenistuse MI6 endine juht, väites, et Trump võttis majanduskriisi ajal suure laenu Venemaa pangast. "Oleks huvitav teada, mis tingimustel?" küsis ta.

Suurimad "maksumarsid" korraldati laupäeval New Yorgis ja Los Angeleses. Nõuti, et enamiku varasemate presidentide kombeid jälgides ka Donald Trump avalikustaks oma maksuandmed. Meeleavaldajad tahtsid näidata, et Trumpi väide, nagu huvitaksid tema maksuandmed vaid ajakirjanikke, aga mitte lihtsat rahvast, on üdini vale. Seadus siiski ei nõua presidendilt maksuandmete avaldamist, kuid meeleavaldajate väitel ei saa ilma neid teadmata uskuma jääda presidendi ausust. "Me tahame teada, mida ta varjab ja kes sellest saladusloorist kasu lõikab," kirjutatakse meeleavaldajate sotsiaalmeedialeheküljel.

Meeleavaldused korraldati 15. aprillil eeskätt seepärast, et tavapäraselt on see viimane päev, kui riigiametnikud võivad oma maksudeklaratsioone loovutada. Tõsi, tänavu lükati tähtaeg kaks päeva hilisemaks.