Türgis põhiseadusreferendumil vaatlejana viibiv Jaak Madison kirjutas täna Facebookis, et üllatavalt suur osa rahvast on meelestatud president Erdogani ettepanekute vastu.

„Enne Türki tulekut oli mul eelarvamus, et Türgis on ääretult suur toetus Erdoganile ning valitsevale võimule, kuid tühjagi - väga suur osa olid selgelt Erdogani vastaselt meelestatud,“ kirjutas Madison.

„Arvestades seda lauspropagandat, mis oli üles pandud valitsuse poolt ja president Erdogani juhtimisel, kus tänavad olid täis kolossaalseid plakateid Erdogani ning tema ustavate kaaslaste portreedega, siis oli üllatav näha hoopis vastupidist meelsust,“ teatas Madison.

Madisoni sõnul on sõltumata valimistulemustest kindel, et Türgi ühiskond on lõhestatud ning Erdogani toetus presidendina on enam kui habras.

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko ja liige Jaak Madison viibivad vaatlejatena Türgis põhiseadusreferendumil. Mikko jälgib referendumit Ankaras ja Madison Antalyas.