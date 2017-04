Ajalehepäistes oli 100 aastat tagasi kesknädala, 19. aprilli kõrvale sulgudesse märgitud 2. mai.

Jüri Vilms Päevalehes: "Eile oli vabaduse püha – esimene mai. "Kiire" (bolševike ajaleht, toimetus oli Suur-Karja 18) mehed panid aga pühaeelsel päeval ette keelata rahvusliste lippudega rongkäigust osa võtta. See võeti vastu. Püha hommikul otsustas soldatite ja tööliste nõukogu siiski igale ühele vabaduse jätta. Rongis olid ka juudi, ukraina ja isegi tšehhi rahvuslised lipud. Eesti ­lippudega käidi aga isemoodi ümber. Neid ei sallitud mitte üksi rongkäigus, kuid tungiti ka erakorteritesse sisse, purustati aknaid, uksi ja käristati lipud puruks. Isegi vana tsaarivalitsus ei tarvitanud nii häbemata ja toorest vägivalda. Mida "Kiir" õieti tahab? Nähtavasti ihkab ta hing kodusõda."

Oma kõnes Estonias korraldatud maimiitingul lisas Vilms, et Estonia eestseisuse kaasabil kavatsetakse sellise jultunud vägivalla vastu välja astuda.

"Kui töölistepüha läks tänavune 1. mai soovitud viisil eila korda. Rongkäigu, mis Narva maanteed mööda Russalka juurde ja sealt lossi ette ning linna tagasi toime pandi, suurusest annab aimu see, et rongi möödaminek Kadrioru lossi eest üle kolme tunni kestis," märgib Päevaleht, lisades, et rongkäigu ees madrus jooksis ja Eesti rahvuslippe lõhki käristas.