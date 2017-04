Vikerraadio saates "Samost ja Rumm" märkis saatejuht Anvar Samost IRL-i esimehe kandidaatidest, et Kaia Iva on ainus, kel on potentsiaali erakonna toetust tõsta.

“Mulle tundub, et Kaia Iva on erakonna seestpoolt võttes enamvähem ainus kandidaat, kellega IRL-il oleks võimalus on praegust 5-6-7-protsendilist toetust mõnevõrra tõsta,” vahendab Samostit ERR-i uudisteportaal.

Samosti sõnul on Kaia Ival selline võimalus just seetõttu, et ta erineb väga erakonna viimase aja põhijoonest.

"Kasvõi väärtusküsimuste peale mõeldes on Kaia Ival potentsiaali erakonna toetust laiendada ja kindlasti on ta ka ise karismaatiline ja särav isiksus, mida Helir-Valdor Seederi kohta on väga raske öelda," tõdes Samost.