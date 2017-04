Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva võitlus IRLi juhi kohale saamisel algas pr-katastroofiga. Mitme päeva jooksul oli end lahti kerinud skandaal, kus rehabilitatsiooni ja erihoolekandeteenuste raha sai otsa juba aasta paari esimese nädalaga. Tegu oli minister Iva kapsamaaga. Ja kui ka supi olid kokku keetnud eelnevalt sellel kohal istunud ministrid, siis olnuks ikkagi just Iva kohus olukorda selgitada. Kuid tabamatu ministri asemel jagasid kommentaare avalikkusele tundmatud alama astme ametnikud.

Küll aga leidis Iva minna samal õhtul telepurki, et teatada seal enda kandideerimisest erakonnajuhiks. Tõeline poliitik lähebki vajadusel üle laipade. Kuid antud juhul tegi Iva valiku, mille tõttu on teda raske usaldada. Esmalt tulnuks ära klaarida jamad, mis on kuhjunud su palgatööl ning mille kohta ühiskond su käest selgitusi. Kui see töö tehtud, siis võinuks teatada kandideerimisest mõnda ühiskondlikku ametisse – mida erakonna kui mittetulundusühingu juhi koht ju tegelikult on.

Teise ešeloni poliitikutel võib parteijuhiks tõusmise väljavaade pildi eest ära lüüa. Isegi siis, kui tegu on hinge vaakuva erakonnaga. On muidugi sügavalt erakonna siseasi, kas valida juhiks selline tegelane.