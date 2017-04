Eesti vabariigi 100. aastapäeva ürituste avalöök sai antud päikselises karges ilmas, kahe kubermangu piiril rahvamatkaga. Sajandi läve ületamine on nii inimese kui ka riigi elus kindlasti erakordne ja väärilist tähistamist vääriv sündmus. Nii on ka Eesti riigi juubeliks ette nähtud 24 miljonit eurot sedavõrd aukartustäratavalt suur summa, et paneb muretsema – ega me ikka pidutsemisega liiga üle pinguta? Kui pidevast juubelijutust tekib tüdimus juba enne juubeliaasta ametlikku algust, siis pole tark neid ohu märke tähelepanuta jätta.

Karisid on teisigi, üks selline kerkis esile peaminister Jüri Ratase sõiduga Peterburi, mil ajaloost tuntud vana sündmuse tänapäevane interpreteerimine võib tekitada teravaid lahkarvamusi. Nii võib kergesti juhtuda, et sünnipäevalauda istumise asemele keevad üle hoopis poliitilised kired ning suurest juubelist võib saada mitte ühiskonda ühendav, vaid eri leeridesse lahterdav üritus. Ka peaministri sõidul oli ennekõike sisepoliitiline maik man, kui Ratas püüdis kriitikute hinnangul anda sellega signaal Keskerakonna venelastest valijatele. Valimiseelsel ajal on sellistest kiusatustest hoiduda teadagi raske, seda enam, kui nähakse võimalust teha varjatud valimispropagandat riigi juubeliks ette nähtud raha eest.

ELi eesistumise ajatamisel riigi sajanda juubeli ajaks on juures nõukoguliku pokazuha varjund, kui meenutada, kuidas ENSV 40.aastapäeva tähistamisel kasutati ära Tallinnas toimunud olümpia purjeregati üritusi. Ühtpidi saab eesistumise nomenklatuurseid üritusi kasutada ära Eesti tutvustamiseks, teisalt viib ametnikele keskendumine mõetetele bürokraatia eelistamisest ja võib rahvas tekitada eemalejäetuse tunde. Sama oht terendab ka juubeliaasta riiklike aurahade jagamisel, kus ordenite jagamine eesistumise korraldajatele võib kergesti jätta mulje, nagu oleks eesistumine sajandi olulisim sündmus Eesti vabariigi eluteel.

Kuigi suurem osa üritusi on praeguseks vähemalt paberil juba paigas, saab vajadusel rõhuasetusi muuta, vältimaks olukorda, kus rahva jaoks on ette nähtud vabas õhus matkamine ning juubel kulmineerub valitud riigiametnike kitsa ringi peoks. Tähtis on tekitada tunne, et see on meie kõigi pidu, kus pole poliitilist ärapanemist, kus pole kohta valimispropagandal, kus keegi ei tunne end kõrvalejäetuna.