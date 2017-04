Minu tutvusringkonnas pole ühtegi naist, kes peksa saab, ega ühtegi meest, kes peksab. Ah et ma lihtsalt ei tea? Kui veel minule omaselt kirjandust appi võtta, siis Wilde ongi teravmeelitsenud: “Kui mees seltskonnas oma naisele tähelepanu pöörab, siis võib arvata, et ta teda kodus peksab.“ Siiski-siiski, pikapeale tuleb vägivald ikka välja. Nagu on võimatu

Tolstoi alustab oma romaani lausega: „Kõik õnnelikud perekonnad on üksteise sarnased, iga õnnetu perekond on isemoodi õnnetu.“ Meil on praegu saanud valveteemaks sellised õnnetud pered, kus mees peksab naist. Hiljuti ilmus lugu noorest Eesti naisest, kes on kolm korda kooselu alustanud ja iga mehe käest peksa saanud. Ometi kinnitab ta, et on otsinud hella ja armastavat meest, aga ikka sattunud jõhkra tüübi peale. On siis Eesti naistega asi nii hull, et otsi, palju otsid, peksa saad lõpuks ikka?

Tugikeskus pole imerelv

Ma ei taha väita, et Eesti naised üldse peksa ei saa. Ka see, kui kümme naist kodus läbi pekstakse, on palju. Nii et probleem, millest president Kersti Kaljulaid vabariigi aastapäevakõnes rääkis, on kahtlemata olemas. Küll ei taha ma seda 24.veebruaril kuulda. Nagu me ka kodustel sünnipäevadel selliseid teemasid väldime. Aastas jääb üle veel 364 päeva, kus arutada perevägivalla, narkomaania, joomise, liiklusõnnetuste üle.

Väga olulist lahendust probleemile nähakse naiste tugikeskustes. Oleme küllalt palju lugenud mälestusi, kus ema lastega jooksis öösel purjus mehe eest kartulivagude vahele peitu või talvel paljajalu naabri juurde. Varjupaik pakub hingelist tuge ja ajutist katust hädas perele. Reeglina saavadki naised joodikutelt peksa. Nii et need, kes tuliselt tugikeskuste tugevdamist nõuavad, peaksid veelgi ägedamalt viinavastast võitlust toetama. Aga nii või teisiti on tugikeskus mitte imerelv, vaid ainult üks lüli ahelas.

Alustame meestest. Nii pere kui kool peaks sisendama igale poisile, et see, kes naist lööb, ei ole mees. See on jõmm. Hiljuti sai loomerahvas Pärnus kokku ja seal esines ka näitleja Ott Raidmets. Tema jutt pani ikka väga mõtlema. Nimelt kõneles noor näitleja, et paremini lööb läbi see mees, kes nii oma akadeemilisemat kui pehmemat poolt varjab. Mehelt otsekui oodataksegi, et ta oleks jõmm. Naistest aga räägitakse kõige rohkem kilogrammide ja kreemide võtmes, mis ju austust nende vastu ei suurenda.

Austusest veel, sealjuures enese vastu. Tehke mulle selgeks, mismoodi see elu käib, kus naine kaebab, et pärast kolmanda lapse sündimist hakkas ta eriti sageli peksa saama. Kuidas on võimalik minna voodisse ja saada lapsi mehega, kes on su läbi peksnud?

Aeg on edasi läinud. Kunagi oli lahkuminek või vallaslaps suur häbi, nii et mõnedki naised leidsid ainsa väljapääsu tiiki hüppamises. Kui naistele haridust ei antud, kui neil elukutset polnud, kui nad täiesti mehest sõltusid, polnud tõesti kuhugi minna.

Nüüd on sajanditepikku naise iseseisvus kätte võidetud, aga osa tüdrukuid ei kasuta seda. Hariduse ja elukutseta naisel on ka praegu raske iseseisev olla. Õppige enne ikka mõni elukutse selgeks, kui öösärgi ja hambaharjaga kellegi juurde kolite.

Teine turvamüür elukutse ja hariduse kõrval on sünniperekond ja sõbrad. Igaüks meist on ju kellegi tütar, kellegi õde, kellegi sõbranna. Isa ja ema jäävad alati isaks ja emaks ja sõprade headust tunnedki hädas.

Konjuktuursed kiibitsejad

Minu põlvkonna arusaamise järgi on lastega naise jaoks peksu puhul esimene koht, kuhu minna, siiski laste vanaemad-vanaisad. Ja iseendas arusaamisele jõudmine, et kes on üks kord naise läbi peksnud, peksab kunagi jälle. Läbipeksmist ei tohi andeks anda. Mehed ei karda midagi rohkem kui üksijäämist.

Rääkisin sel teemal ka oma noore sugulasega. Ta vaidles mulle vastu. Nimelt arvas noor daam, et kui tema hätta jääks, helistakski ta kõigepealt naiste varjupaikade tugitelefonile 1492.

„Kui mulle tänaval kallale tullakse, ei helista ma isale-emale, vaid telefonil 112.“ „Pealegi“, lisas ta, „paljude minuvanuste emad-isad on lahku läinud, neil on uued perekonnad ja vaevalt lastega noort naist uues peres nii väga oodatakse.“

Loomulikult on hea, et tugikeskused on olemas. Aga ma pole nõus, et perevägivald on Eestis nii suur probleem, kui suur sellest praegu avalikkuse jaoks on tehtud. Eestis on naist siiski ajast-aega inimeseks peetud. Taluski oli mees küll peremees, aga aidavõtmed olid perenaise vööl. Ja meil pole kunagi arvatud, et kui peksab, järelikult armastab.

Mida ma tahan oma looga öelda? Seda, et mure tugikeskuste pärast paistab avalikkuses suurem kui muretsemine perevägivalla enda ja selle sotsiaalsete juurte üle