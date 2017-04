Ligi kümme aastat tagasi Portugalis kadunuks jäänud briti tüdruku Madeleine McCanni otsingud jätkuvad. Tema vanemate palgatud detektiiv usub, et tüdruk võib elada isoleerituna mõnes eravalduses Algarve lähedal.

Detektiiv arvab, et Madeleine McCanni, kes kadus Algarvest 2007. aasta mais, kui ta oli kolmeaastane, võidakse pidada vangistuses mõnes eravalduses. Seepärast pole teda olnud võimalik ulatuslike rahvusvaheliste otsingutega ka leida, kirjutas express.co.uk.

Kate ja Gerry McCann on palganud kolmeks aastaks detektiivi, et kadunud tütart leida. "On võimalus, et Madeleine on siiani elus ning ta võib olla kusagile peidetud. Kui minna teisele poole Algarve maariba, on seal lugematu hulk eravaldusi, kus Madeleine'i võidakse kinni pidada. Meil oli hulk uurimisliine ning mõned neist juhtisid meid eravaldusteni, mida me jälgisime ning andsime uurimiseks võimudele,“ rääkis detektiiv Dave Edgar.

Kolmeaastane Madeleine kadus Praia da Luzist 3. mail 2007. Uurija Edgar on kindel, et keegi, kes elab kas Portugalis või Suurbritannias, teab, mis juhtus Madeleine’iga pärast kadumist. "Minu kogemust mööda loodavad nad (kurjategijad) mis tahes põhjusel alati kellelegi teisele ning on tarvis, et see isik tuleb esile ning räägib võimudega,“ ütles detektiiv. „Oletan, et need 10 aastat, mis on pikk aeg, sellele informeeritud isikule nii ei tundu. See, mis juhtus tol ööl, peaks ta mälus olema siiani värske. Veel pole hilja astuda esile ja rääkida tõde. Oleme näinud hulgaliselt selliseid juhtumeid, kus inimesed on tulnud ja andnud tunnistusi juhtumite kohta, mis leidsid aset palju aastaid tagasi.“