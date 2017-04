Internetti üles laetud ja populaarsust koguv video verd nutvast Neitsi Maarja kujust on innustanud sadu Argentiina pisikesse linnakesse kuju vaatama minema. Preestrid on teinud üleskutse rahu säilitamiseks, kuid katolikud üle terve maailma usuvad, et seletamatus juhtumis on jumala käsi mängus. Kui osad peavad nutvat kuju lihavõtete imeks siis teised tunnevad muret, et tegemist võib olla hoopis hoiatusega.

Kirik on algatanud uurimise, et teada saada, kas tegemist on tõesti imega.

Paljud usklikud on ette võtnud palverännaku, et kuju oma silmaga näha. Väike kuju kuulub Frias Mendoza perekonnale. Kuju omanik ütles, et Neitsi Maarja oli end talle päev enne ime sündimist unenäos ilmutanud. ''Minuga pole kunagi midagi sellist juhtunud ja ma olin väga hirmul. Ma arvasin, et see on karistus,'' rääkis Mendoza. Paar tundi hiljem laeti internetti üles video sellest, kuidas punane vedelik mööda kuju nägu alla voolab. Kuju plaanitakse viia kohalikku katoliku kirikusse. ''Paljud inimesed inimesed käivad siin Neitsi Maarja poole palvetamas ja tema auks küünlaid süütamas,'' seletas preester Ricardo Quiroga. Samal ajal on preester Raúl Méndez skeptiline ja soovitab inimestel enneaegsetest järeldustest hoiduda. Ta rääkis, et kirik proovib enne juhtunule teaduslikku seletust leida. ''Kirik proovib kõige esimesena teadusliku analüüsi abil loomulikku seletust leida. Alles peale seda hakatakse üleloomulikust väest mõtlema,'' rääkis Méndez. Aastate jooksul on korduvalt teavitatud nutvatest kujudest, kuid seni on vaid üks katoliku kiriku poolt üleloomulikuks jõuks tunnistatud.