Uuring, mis näitas, et Viinis asuvad islami lasteaiad aitavad kaasa ühiskondliku lõhe tekkele, on Austrias ägeda arutelu tekitanud.

Eelmisel aastal avaldatud uuring on saanud palju tähelepanu Pariisi ja Brüsseli terrorirünnakute valguses, kus olid kurjategijateks Euroopas üles kasvanud moslemid. Paljud seavad Aslani uuringu selle läbi viimise meetodi pärast kahtluse alla.

Ajakiri Bieber, mis käsitleb vähemusrühmadega seotud teemasid, saatis moslemist reporteri saladuskatte all asja uurima. Reporter käis 14 islami lasteaias kui ema, kes oma pojale lasteaiakohta otsib.

Ta ei leidnud tõendeid, mis toetaksid Aslani väiteid, et lasteaedades kasvatatakse väikseid salafiste või, et lasteaedades ei oleks lastel lubatud laulda(mis on väga rangete moslemite hulgas keelatud).

Ajakirja põhjal oli läbi käidud lasteaedadest kolmandik siiski muret tekitavad. Seal lõigati tõesti lapsed peavoolumeediast ära. Samuti oli muret tekitav osade töötajate avatus ja see, kui palju lasteaedades saksa keelt räägiti.

Viini linnavalitsus on tulise arutelu maha rahustamiseks tellinud põhjaliku uuringu.

Kõige esimene ülesanne on teada saada, kui palju islami lasteaedu üldse on. Viinis on 842 registreeritud lasteaeda, millest 100 on katoliiklikud ja 13 protestantlikud, aga islami lasteaedade arv on teadmata.

Selle põhjuseks on privaatsete islami lasteaedade arvu kiire kasv, millega ametivõimud sammu ei pea ja mis võimaldab osadel lasteaedadel registreerimata tegutseda.

Viinis elab 1,8 miljonit inimest, kellest pooltel on kas vanem välismaal sündinud või kes on ise mujalt tulnud.

Viini ülikooli politoloogi ja islami spetsialist Thomas Schmidingeri sõnul on usuline aspekt lõimumise teemalises arutelus alles hiljuti tõstatatud.

Austria 700 000 inimesega moslemi populatsiooni esindavad organisatsioonid ütlevad, et Aslani uuring on vaid õli tulle valanud.

''See uuring toidab populismi ja sunnib moslemeid end pidevalt tõestama,'' rääkis värske ''Moslemi kodanikuühiskonna võrgustik'' rühmituse liige Murat Gurol.

45-aastane IT-alal töötav mees ütles, et saatis oma lapse islami lasteaeda selleks, et ta õpiks ''solidaarsust, inimlikkust ja kohusetundlikkust''.