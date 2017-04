Süürias plahvatas evakueeritavate konvoi juures autopomm, plahvatuses hukkus ligikaudu 75 inimest, vahendas BBC Süüria meediat.

Plahvatus purustas Aleppo lähistelt mässuliste territooriumilt evakueeritavate sõidukid ning autod süttisid põlema.

Kättemaksurünnakuid evakueeritavatele on ka kardetud. Iraani ja Qatari vahel sõlmiti Nelja linna leping, mille alusel evakueeritakse inimesed piiramisrõngas olevaist Foahist ja Kefrayast, mis on valitsuse kontrolli all, ning mässuliste kontrolli all olevatest Madayast ja Zabadanist.