Endine korvpallur ja maailmarändur Jesper Parve on oma rahvuse üle uhke, kuid tunneb Eesti meeste pärast muret. ''Ma ei usu, et see aeg on kaugel, kui meie mehed 100-aastaseks elavad. Kihvt on näha, kuidas asjad juba muutuvad ja hea on näha kuidas avaliku elu tegelased elavad. Kõik on pudelid kõrvale jätnud ja hakanud maratone jooksma. Ma arvan, et see on pannud mehed mõtlema,'' rääkis Parve tänahommikuses Anu Välba saates ''Hommik Anuga''. Parve seletas, et on väga palju kokku puutunud selle ''õige Eesti mehega'' ja nähtu tekitab muret.

''Mind häiris see, kuidas kõik rääkisid, et ma teen seda ja seda, aga miski ei tundu väga õige, kuna ma ei ole pealinnast. Ma veel kirjutasin, et sepp, kus su munad on? Mehed, olge uhked selle üle, mis te oma kätega teete, see on imeline! Eesti mehed, olge uhked enda üle ja ärge vaadake kogu aeg binokliga pealinna poole,'' ütles ta.

Parve tõi ka välja, et mehed ei taha sageli tunnistada, kui asjad on halvasti, nagu see oleks nõrkuse märk. ''Ei julgeta öelda, et mul on probleem. See on okei, kui vahel asjad halvasti on,'' rääkis ta. Parve rääkis veel, et ta on iga päev uhke selle üle, et on eestlane.