Türgis toimub täna referendum, millega türklased otsustavad, kas anda põhiseaduse muudatusega presidendile võimu juurde või mitte.

President Recep Tayyip Erdoğan tahab asendada Türgi parlamentaarse süsteemi presidendi täidesaatva võimuga. Erdogani plaani pooldajad väidavad, et muudatused on head riigi moderniseerimiseks, oponendid aga kardavad, et presidendile suurema võimu andmine viib ka suurema autoritaarsuseni.

Juhul, kui türklased annavad Erdoğanile rohelise tule, siis jääb ta presidendiametisse aastani 2029.

Üle riigi on 55 miljoni inimese jaoks moodustatud üle 167 000 valimisjaoskonna. Referendumi tulemused tehakse teatavaks täna hilisõhtul.

On üsna vähetõenäoline, et tänane rahvahääletus põhiseaduse muutmise ja presidendi võimupiiride laiendamise üle võiks läbi kukkuda.